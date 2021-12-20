من هو طارق بخيت مبعوث منظمة التعاون الاسلامي في أفغانستان؟

قررت منظمة التعاون الإسلامي، تعيين مساعد امين عام المنظمة التعاون الاسلامي للشؤون الإنسانية طارق بخيت مبعوثاً خاصاً له في أفغانستان امس الأحد.

وأعلنت المنظمة عبر حسابها على تويتر أن تعيين بخيت يأتي لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في القرار الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية وخاصة تنسيق الجهود الهادفة إلى تقديم العون الإنساني للشعب الأفغاني.

كما أضافت أنه من المقرر أن يتولى المبعوث الخاص تنسيق جهود المعونة والمساعدات.

وأشارت إلى أن القرار جاء في ختام أعمال الدورة 17 للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وترصد الدستور في التقرير التالي ابرز المعلومات عن طارق يخيث مبعوث المنظمة في افغانستان.

-يدعي طارق علي بخيت.

-مفوض بمواصلة الانخراط الاقتصادي والسياسي مع افغانستان.

-مساعد الأمين العام المنتخب للشؤون الانسانية والثقافية والاجتماعية.

-في عام 2019، أدى الامين العام المساعد المنتخب للشؤون الانسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت صلاح القسم أمام مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر المنعقدة في ابوظبي .

-المجلس الوزاري كان قد انتخب السفير طارق لهذا المنصب في الدورة السابقة في العاصمة البنغلاديشية دكا.

-فاز على أربعة مرشحين آخرين.

- رحب السفير طارق بخيت بمبادرة الرئيس السيسى خلال المؤتمر الوزارى لمنظمة تنمية المرأة في مصر

- حث بخيت على حماية حقوق ذوي الإعاقة خاصة في الأوبئة والأزمات

تنسيق الجهود والمساعدات

وجاء تعيين السفير طارق بخيت مبعوثا خاصا للأمين العام لأفغانستان في ختام أعمال الدورة السابعة عشرة للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

ومن المقرر أن يتولى المبعوث الخاص تنسيق جهود المعونة والمساعدات، وهو مفوض بمواصلة الانخراط الاقتصادي والسياسي مع أفغانستان.

وكان وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، أكد في وقت سابق أن الوضع خطير جدا في أفغانستان، مشيرا إلى أن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي أكد أهمية دعم الشعب الأفغاني.

كذلك، شدد خلال الاجتماع الطارئ للمنظمة على أن مساعدة أفغانستان مسؤولية مشتركة، محذرا من أن أي كارثة في أفغانستان ستطال تداعياتها دول الجوار.

يذكر أن اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي يعد أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس الماضي.