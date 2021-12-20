الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

سيدة وعشيقها قتلا طفلهما ضربا ودفناه بحلوان.. تجديد حبس

جريدة الدستور

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأثنين، استمرار حبس سيدة وعشيقها وصديقتها، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل طفل الأولى، ودفنه بمقابر دون تصريح.

كانت نيابة حلوان الجزئية برئاسة المستشار معتز الشهاوى رئيس النيابة،قد قررت حبس كل من "س. ن. ع"، و "د. ن. أ" و"م. م. م" لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيام الأول والثانية بقتل نجل الثانية، وقيام الثالثة بدفنه بمقابر مملوكة لها.

 - التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

وكشفت التحقيقات قيام  "د. ن. أ"، البالغة من العمر 26 عاما بالاشتراك مع عشيقها "س. ن. ع"، 29 سنة، المقيمين بشارع جمال عبد الناصر بحدائق حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة بالاعتداء بالضرب على ابنها البالغ من العمر عاما ونصف العام، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قاما بدفنه بمقابر أبو دحروج التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، بمدافن مملوكة لسيدة تدعى "م. م. م" دون إذن الجهات الحكومية.

 وكانت قد وردت معلومات إلى وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدي، رئيس المباحث ومعاونيه الرواد كريم عبد العاطى وحسام وجدى، تفيد بقيام أم بدفن ابنها دون إذن من الجهات الحكومية، وبإجراء التحريات تبين أن الطفل لم يتم قيده أو استخراج شهادة ميلاد له، وأضافت التحريات أن الطفل تعرض للضرب من قبل الأم وعشيقها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

بعد تقنين الإجراءات تم ضبط الأم وعشيقها ومالكة المدفن، وبمواجهتهم أقروا بجريمتهم، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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