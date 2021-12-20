الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات وندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالمرج

حريق شقة
حريق شقة

قررت جهات التحقيق بالمرج، اليوم الإثنين، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنبة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المباحث الجنائية المعمل الجنائي الحماية المدنية أمن قسم شرطة نشوب حريق قسم شرطة المرج معاينة حريق شقة

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