توابع نوة الفيضة الصغرى تصل بورسعيد.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تشهد محافظة بورسعيد استقراراً نسبي في الأحوال الجوية، وذلك بعد سقوط الأمطار العاصفة التي شهدتها المحافظة فجر اليوم الإثنين، إلا أن المحافظة مازالت تشهد الارتفاع في حدة الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وكانت قد شهدت محافظة بورسعيد، سقوط غزير للأمطار، وذلك في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، على معظم أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

لم تعلن محافظة بورسعيد عن أية إجراءات تتضمن تعطيل الدراسة أو ذهاب الموظفين والمعلمين للمدارس والمصالح الحكومية، وذلك بالتزامن مع نوة الفيضة الصغرى، ومن المتوقع أن يذهب أعداد كبيرة من الطلاب للمدارس بالتزامن مع الامتحانات الشهرية.

علي جانب آخر أعلن محافظ بورسعيد في تصريحات سابقة، أن الأجهزة التنفيذية استعدت بشكل كبير لموجات الطقس غير المستقر المتوقعة، والتي تتابعها غرفة العمليات علي مدار الـ24 ساعة، وسط تنفيذ خطة انتشار سيارات كسح المياه ومواتير الشفط، وعمال الأحياء.

في ذات السياق، شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات، وذلك لاسترداد حقوق الدولة، وحماية ممتلكات الشعب.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية نشرت صورة لآخر مخرجات الأقمار الصناعية، والتى تشير إلى تكون السحب على القاهرة، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة الآن على عدد من المحافظات.

وكشفت الأرصاد الجوية، أن الطقس سوف يشهد اليوم الإثنين سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية ومدن القناة والدلتا، وتصل إلى القاهرة الكبرى حيث تكون من خفيفة إلى متوسطة، ولفتت إلي أن حدة الأمطار ستقل في الظهيرة، مشيرة إلى أن الطقس سيتحسن خلال يوم الثلاثاء تدريجيًا على معظم الأنحاء.

ولفتت إلي أن حدة الأمطار ستقل في الظهيرة، مشيرة إلى أن الطقس سيتحسن خلال يوم الثلاثاء تدريجيًا على معظم الأنحاء.