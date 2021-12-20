الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة أمريكية تطلق اسم عالم مصري على مركز علمي مرموق

جريدة الدستور

أطلقت جامعة لورنس الأمريكية للتكنولوجيا اسم العالم المصري الأمريكي الدكتور نبيل جريس، على أحد مراكزها العلمية المرموقة تكريما لإنجازاته البحثية والتطبيقية في مجال الهندسة المدنية، وبناء وتصميم الجسور بالألياف الكربونية على مدار 4 عقود.
وأقامت الجامعة، وهي بولاية ميشيجان، حفلاً تكريمياً بمناسبة إطلاق اسم الدكتور جريس على مركز أبحاث المواد المبتكرة بالجامعة، بحضور طائفة من أبرز الشخصيات الأكاديمية والسياسية ورجال الصناعة، واعتبرت هذه سابقة أن يتم تكريم وإطلاق اسم عالم على مؤسسة أكاديمية كبيرة وهو على قيد الحياة.
وقال جريس، في تصريحاته لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن، إنه تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1975 واستكمل دراسته العليا في كندا ثم في الولايات المتحدة وتم تعيينه في عدة مناصب أكاديمية حتى صار عميدا لكلية الهندسة المدنية بجامعة لورنس للتكنولوجيا.
ومن أهم إنجازات الدكتور نبيل جريس أنه قام بتقديم وتنفيذ أبحاث لتجديد الجسور بالولايات المتحدة باستخدام الألياف الضوئية الكربونية، والتي حصل من خلالها على دعم لأبحاثه من العديد من الجهات الأكاديمية والحكومية الأمريكية بلغ نحو 28 مليون دولار، وقام بتصميم أول جسر في العالم وفي تاريخ الولايات المتحدة بدون حديد تسليح وباستخدام هذه الألياف الضوئية الكربونية في ولاية ميشيجان وهو ما حصد من خلاله نحو 13 جائزة.
من جانبه، قال السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام بشيكاجو بولاية إلينوي ووسط غرب أمريكا إن الدكتور نبيل جريس من النماذج المصرية المشرفة، وكرمته القنصلية باسم مصر حرصا على ربط أبنائها بوطنهم الأم، وإبراز نجاحات المصريين العلمية في المهجر وتوضيح دورهم الإيجابي في المجتمع الأمريكي.

واشنطن عالم مصري جامعة امريكية الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

15 شركة بترول و30 ألف عامل فى مشروعات البنزين والغاز بمحافظات الصعيد

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

«مدبولى»: توجيهات من الرئيس بدعم وتطوير قطاع الصناعة

انطلاق المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بمشاركة 17 دولة عربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

وإعمار القطاع .. وفد مصري في غزة لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل

ضابط إسرائيلى: الجيش ليس جاهزا للحرب وعدد الضحايا سيكون كبيرا

الجيش الإسرائيلى يصدر تعليمات جديدة بشأن إطلاق النار على الفلسطينيين