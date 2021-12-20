طلب التحريات فى إصابة 5 أطفال أشقاء بتسمم غذائى بسوهاج

كلفت جهات التحقيق بسوهاج، اليوم الإثنين، بسرعة إجراء التحريات في إصابة 5 أطفال أشقاء بتسمم غذائي؛ إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة على العشاء، بقرية أولاد خلف بمركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول 5 أطفال أشقاء مُصابين بتسمم غذائي، بقرية أولاد خلف بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلٍ من: "سوزان.م- 17 سنة، وأشقائها علاء- 3 سنوات، ونورهان- 15 سنة، ومحمد- 13 سنة، وأسماء- 12 سنة"، بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة على العشاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حٌرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.