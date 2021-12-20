الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات فى إصابة 5 أطفال أشقاء بتسمم غذائى بسوهاج

تسمم أطفال
تسمم أطفال

كلفت جهات التحقيق بسوهاج، اليوم الإثنين، بسرعة إجراء التحريات في إصابة 5 أطفال أشقاء بتسمم غذائي؛ إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة على العشاء، بقرية أولاد خلف بمركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول 5 أطفال أشقاء مُصابين بتسمم غذائي، بقرية أولاد خلف بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلٍ من: "سوزان.م- 17 سنة، وأشقائها علاء- 3 سنوات، ونورهان- 15 سنة، ومحمد- 13 سنة، وأسماء- 12 سنة"، بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة على العشاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حٌرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أمن سوهاج محافظة سوهاج مدير امن سوهاج مساعد وزير الداخلية وزير الداخلية أمن نقل المصابين شرطة دار السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

شاهد الإثبات فى اتهام كريم الهوارى بدهس 4 طلاب: رائحة الخمر كانت تفوح منه

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

الأمطار عرض مستمر.. نوة الفيضة الصغرى تجتاح الإسكندرية بأمطار غزيرة (فيديو)

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

حنين حسام للقاضى: «ملبستش عريان زى مودة الأدهم ولم أرتكب جريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل

وإعمار القطاع .. وفد مصري في غزة لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل