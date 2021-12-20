الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مجموعة التنمية الصناعية بـ6 أكتوبر

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بعد قليل، مركز مجموعة التنمية الصناعية الجديد IDG بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 

ومن المقرر أن يستمع رئيس الوزراء ومرافقوه، لشرح كامل عن طبيعة أعمال المجموعة وما تم تنفيذه، وحجم الاستثمارات التي وصلت إليها والمستهدف خلال السنوات المقبلة.

بعدها يتفقد مدبولي خطي إنتاج جدد لإحدى الشركات التي بدأت إنتاجها في الموقع الخاص بالمجموعة.

يذكر أن مجموعة التنمية الصناعية هي احدي الشركات الكبري التي تعمل في مجال التطوير الصناعي، حيث تقوم بشراء قطع أراضي ذات مساحات كبيرة، ومن ثم تقوم بتقسيمها لقطع تضم كل منها مصنع مستقل وتقوم بطرحها على الراغبين، ويعد موقع المجموعة في مدينة 6 أكتوبر بالمنطقة الصناعية هو الأول الذي تنتهي المجموعة من تنفيذه، ومن المرتقب ان تنهي تنفيذ مواقعها الجديدة في مدن اكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بالعمل على دعم القطاع الخاص والصناعة وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين لتسريع وتيرة التنمية.

وكانت الحكومة قد بحثت خطة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعمه وإطلاق قدراته فى عمليات التنمية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، والتى تتضمن تحديد عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية والتي يمكن أن يقود مشروعاتها القطاع الخاص وأخرى تتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتركز الخطة على التوسع فى المشروعات التنموية كثيفة العمالة بهدف إتاحة المزيد من فرص العمل واحتواء البطالة وتحقيق نوع من النشاط الاقتصادي يقود الناتج المحلي الإجمالي نحو نمو مطرد لتجاوز تداعيات جائحة كورونا علي مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المنطقة الصناعية مدينة 6أكتوبر تفقد

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وائل لطفي

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