اليوم.. آخر موعد للتسجيل الإلكتروني بامتحان الشهادة الإعدادية

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، من إتاحة التسجيل الإلكتروني أمام طلاب الصف الثالث الإعدادي لملء استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الإستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي من خلال الرابط moeregister.emis.gov.eg، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

وطالبت الوزارة أنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن ميكنة كافة المستندات الخاصة باستمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية (عام / مهني / منازل )، وتعليمات كتابة الاستمارة .

ونص الخطاب، على انه إيماء الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسی 2/2021 202، وفى إطار حرص الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان إلكترونيا فقط.

وشدد الخطاب، أنه استكمالا للإجراءات التي تم إتخاذها في هذا الشأن خلال العام الماضي، فقد تم ميكنة كافة المستندات الخاصة باستمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية (عام / مهني / منازل ).

كما شدد الخطاب، على المدارس الإعدادية التابعة لمديريتكم الموقرة بما يلی :-

- قيام المدارس بمراجعة إستمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب والتأكد من صحتها، و خاصة

الصورة الشخصية للطالب، حيث سيتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق

المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية .

- قيام المدارس بطباعة كشوف( 12د) الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة.

- الانتهاء من قيام الطلاب من التسجيل للاستمارة الالكترونية على الموقع بنهاية يوم الاثنين الموافق 2021/12/20.