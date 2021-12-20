روسيا: الاتحاد الأوروبى بوسعه لعب دور داعم فى الحوار بين موسكو وواشنطن

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف على ضرورة لعب الاتحاد دورا داعما في مفاوضات الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "يمكن للاتحاد الأوروبي بصفته كيانا غير عسكري بشكل عام، إن يلعب دورا داعما في المفاوضات حول الضمانات الأمنية، ومصير الأمن الأوروبي يعتمد إلى حد كبير على هذه الضمانات".

وأضاف: "الشركاء الغربيون بمن فيهم الولايات المتحدة، يشيرون إلى استعدادهم المبدئي للتعاون، على الرغم من أنهم يضعون كل أنواع العقبات".

وتابع: "الجميع يتهمنا بأننا نمارس رسم الخطوط الحمر، فيما هم أنفسهم يمارسون ذلك.. خطوطهم الحمر لا تمليها المصالح الأمنية الحقيقية، بل المواقف التفاوضية".

وأشار إلى أن "رد فعل الاتحاد الأوروبي على مقترحات روسيا للضمانات الأمنية قد يكون غامضا، وأن مستوى التفاهم والاستعداد لمراعاة مخاوف روسيا سيكون مختلفا، حيث يكتفون بالقول دوما إن العمل على هذا الصعيد لن يكون سهلا".

وعلى صعيد آخر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أن روسيا والناتو وصلتا إلى "لحظة الحقيقة" في علاقاتهما، مؤكدًا أن موسكو تسعى لنزع فتيل التوتر من خلال مقترحاتها الخاصة بضرورة منح روسيا ضمانات أمنية.

وقال جروشكو، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إن لحظة الحقيقة قد حانت"، مٌضيفًا: "لقد وصلنا الى خط أحمر ومقترحاتنا تهدف إلى إبعادنا عن هذا الخط وبدء حوار عادي يضع المصالح الأمنية في المقدمة".

وتابع قائلاً: "لقد حددنا بطريقة واضحة للغاية كيفية التحرك قدمًا من أجل تحقيق ذلك".

كما أضاف الدبلوماسي الروسي، أن الناتو ينتهك الاتفاقات السابقة من خلال نشر قوات قتالية كبيرة على أراضي أعضاء جدد في الحلف، إلى جانب إنشاء بنية تحتية لنشر أسلحة نووية هناك، الأمر الذي دفع موسكو إلى تقديم مقترحات من شأنها أن توفر لها ضمانات أمنية تحمى مصالحها الأمنية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا في وقت سابق الناتو إلى بدء محادثات جوهرية لمنح روسيا ضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأجل، مشددًا على أن الضمانات يجب أن تكون مُلزمة قانونيًا لأن الغرب تراجع عن التزاماته الشفوية السابقة.

كما صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن مساعد الكرملين يوري أوشاكوف أبلغ مستشار الأمن القومى الأمريكي جيك سوليفان أن روسيا مستعدة لبدء المحادثات على الفور بشأن الاتفاقات المقترحة بتوفير الضمانات الأمنية.