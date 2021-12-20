أمطار غزيرة بشوارع كفر الشيخ.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

شهدت محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، أمطارا غزيرة على أغلب المدن، وخاصة التي تطل على السواحل الشمالية، فيما اشتدت سرعة الرياح إلى درجة كبيرة وخلت الشوارع من المارة، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، بسبب موجة شديدة من الصقيع التي أجبرت المواطنين على التزام منازلهم.

فيما أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة؛ لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال الـ48 ساعة المقبلة، حسب نشرة هيئة الأرصاد الجوية.

أمطار غزيرة بشوارع كفر الشيخ

ووجه المحافظ رؤساء المدن ومسئولى الطرق والكهرباء بالمتابعة المستمرة تجنبا لسقوط أشجار ولوحات إعلانية على المحاور والطرق الرئيسية، ومتابعة الضغط العالي والضغط المتوسط، حفاظا على حياة المواطنين.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا بوقف حركة المعديات النهرية بنهر النيل فرع رشيد بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، اليوم الإثنين، لسوء الأحوال الجوية حفاظًا على سلامة المواطنين، نظرًا لما تشهده البلاد من حالة من الطقس السيئ.

أمطار غزيرة بشوارع كفر الشيخ

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن المطلة على نهر النيل "دسوق وفوه ومطوبس"، ورؤساء الوحدات القروية ومفتشي القسم الملاحي بمتابعة وقف المعديات النهرية.

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أيضا تعطيل الدراسة، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الإثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

أمطار غزيرة بشوارع كفر الشيخ

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.