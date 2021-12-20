الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. الكشف الطبى مجانا على 1537 مواطنا فى كفر الشيخ

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

تمكنت القافلة الطبية بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" بقرية 83 خالد بن الوليد التابعة لمركز الحامول، من إجراء الكشف الطبي على 1537 مواطنًا على مدار يومي السبت والأحد، وتلقى أهالي القرية الخدمات الطبية في 12 تخصصا مختفا، بالإضافة إلى العلاج المجاني، كما تلقى 700 مواطن لقاح كورونا.

وتضمنت قافلة حياة كريمة ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن أهمية تلقي لقاح كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية، من تطهير وارتداء الكمامات، وستشهد قرى المحافظة عدد من القوافل وخاصة بالقرى النائية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أنها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية مثل "باطنة، أطفال، نساء، جراحة، جلدية، ومد، عظام"، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وتلقي أهالي القرى لقاح فيروس كورونا، إضافة لعقد ندوات توعوية، في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
ومؤخرا نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية بقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبها أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة ضمت 12 عيادة لعدد 10 تخصصات من تخصصات الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والتوليد والرمد والجراحة العامة والأسنان والأنف والأذن ، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على عدد 1713 مترددا وخضوع عدد 89 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لعدد 153 مريضا وأشعة لعدد 41 مريضا وعمل تقارير طبية لعدد 11 مريضا وتحويل 52 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.

حياة كريمه كفر الشيخ الصحة السيسي مواطن

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