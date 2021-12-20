الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية بالغربية

طقس سئ بالغربية
طقس سئ بالغربية

شهدت محافظة الغربية، مع الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، استمرار سقوط الأمطار المتوسطة، على كل أنحاء مدن المحافظة، وانخفاض درجات الحرارة، وامتلأت السماء بالغيوم، واستمرت المحافظة  في رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية والتي تستمر حتى نهاية الإسبوع الجاري حسب توقعات الأرصاد؛ حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحي إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه.

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طقس سئ بالغربية

وشهدت مدن محافظة الغربية تغيرًا مناخيًا ملحوظًا، منذ مطلع الأسبوع الجاري، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار درجات الحرارة المنخفضة أثناء النهار والمنخفضة جدًا ليلًا، وشهدت الطرق صعوبة نوعية في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، خاصة الفرعية بالمحافظة، وأسفر المطر عن انقطاع في الخدمات والمرافق كالكهرباء والمياه والتليفونات، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة موجة من الطقس السيئ، والصقيع، حسب توقعات الأرصاد، وبدأ هطول الأمطار الخفيفة ثم زادت بشوارع وميادين مراكز المحافظة.

وأصدر محافظ الغربية تعليمات لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكل قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة أي موجة طقس تضرب المحافظة والعمل على تخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط أي مياه محتملة وعلاج أي مشاكل سريعًا، وتلقي البلاغات على مدار الساعة.

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طقس سئ بالغربية

وكلف طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء الأحياء بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

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طقس سئ بالغربية

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة، لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع المحافظة.

وأعلنت محافظة الغربية، رفع حالة الطوارئ القصوى، خلال الأيام القليلة المقبلة؛ بسبب سوء حالة الطقس المتوقع حدوثها وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد وحدوث تقلبات جوية وعدم استقرار وانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار.

الامطار والطقس السئ يضربان محافظة الغربية وإنعقاد دائم لغرفة العمليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية بالغربية

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