مجلة أمريكية تشيد بمشاركة المرأة فى القطاع السياحى المصرى

أشادت مجلة "Travel + Leisure" الأمريكية بمشاركة المرأة المصرية في قطاع السياحة؛ لاسيما وأن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي تعتمد "ختم المساواة" بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع السياحة.

كما أشادت المجلة الأمريكية بمعالم مصر القديمة، والمساجد القديمة والشوارع المرصوفة بالحصى التي تعود لقرون سابقة فضلا عن العمارة في العصور الوسطى في العالم الإسلامي.

وقالت المجلة الأمريكية إن المرأة المصرية بدات تشارك في القطاع السياحي ووظائفه المختلفة في الفترة الماضية مشيدة بمبادرة (امشي كمصري) لصاحبتها أسماء خطاب، المرشدة السياحية.

وتابعت المجلة: لقد بات قطاع السياحة الآن من القطاعات الواعدة في مصر.. في العام الماضي أعلنت مصر عن إغلاق الفجوة بين الجنسين؛ بهدف زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ومساعدة المزيد منهن في الوصول إلى مناصب قيادية. حيث أصبحت مصر أيضًا أول دولة تطلق ختم المساواة بين الجنسين للسياحة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يأتي هذا فيما أفاد موقع ترافيل ويكلي، التابع لمجلة ترافيل الأمريكية- المتخصصة في السياحة عبر العالم- بأن مصر تستعد لموسم سياحي خاص ومميز جدا في العام القادم 2022.

واستأنفت مصر للطيران رحلتها المباشرة من مطار هيثرو في بريطانيا إلى الأقصر هذا الأسبوع، حيث تستعد المحافظة لافتتاح مناطق جذب جديدة في العام المقبل.

وأقلعت رحلة مصر للطيران من مطار هيثرو إلى الأقصر، الإثنين الماضي، بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع.

ونقلت المجلة الأمريكية القول عن محمد مصطفى، المدير الإقليمي لمصر للطيران في المملكة المتحدة وأيرلندا: "من الجيد جدًا في هذا الوقت نقل الركاب بشكل مباشر، إلى مدينة الأقصر وليس عبر القاهرة ولكن يوجد امكانية للعودة الى القاهرة مباشرة للركاب الراغبين في ذلك".

وفي غضون ذلك، يتوقع وزير السياحة والآثار، خالد العناني، أن يكون عام 2022 عامًا كبيرًا للسياحة المصرية.