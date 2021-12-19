الباز: الدولة ترفع شعار عايزين نغير واقع الحياة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات في الصعيد، خلال الأيام المقبلة، هو أبرز رد لما أثير سابقًا عن وجود مشكلة في الأولويات، ويؤكد أنه على الأرض كل الملفات مفتوحة، وتقام استثمارات في كل المحافظات.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار": "كان ممكن القيادة السياسية تبقى شغالة على ملف الإرهاب فقط، أو التعليم أو الصحة، لكنه تم فتح كل الملفات وفي كل المحافظات، وأصبحت توجد إدارة على الأرض، عارفة إن فيه رقابة من صاحب القرار، وصاحب الإرادة السياسية".