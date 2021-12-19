الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

ماركو ممدوح يُحيي احتفالية «الحب اتولد النهاردة» على مسرح الانبا رويس

المرنم ماركو ممدوح
المرنم ماركو ممدوح

يشارك المرنم “ ماركو ممدوح” في احتفالية خاصة بأعياد الكريسماس بعنوان “الحب اتولد النهاردة” ، يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر، على المسرح المركزي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية “مسرح الانبا رويس”.

ويرتل “ممدوح” أحدث تراتيله القبطية الخاصة بأعياد الكريسماس ومن بينه" سنة البدايات الحلوة" وترنيمة “اتولد علشاني” و“طفلٌ في المذود”و"الحب اتولد انهارده"و"اتولد نونو".

 “ماركو ممدوح” من أشهر مرنمي الكنيسة  من الشباب القبطي ، وبدأت قصة ترتيله للترانيم المسيحية بعد تعرضه لحادث أدى إلى استخدامه للكرسي المتحرك ، وكانت هذه الواقعة سبباً في تغير حياته وجعلته من أشهر مرنمي الشباب .

وبدأت الكنائس المصرية  صوم الميلاد المجيد يوم 25 نوفمبر، برئاسة قداسة  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويستمر اكثر من 40 يومًا متواصلة تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكة يوم 25 ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس  الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم٧يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم و تقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير، وخلاله يواظب الأقباط    على المشاركة في تسبحة كيهك ، والتي ترتل بها الكنائس مدائح للسيدة العذراء مريم.

“ ماركو ممدوح” الحب اتولد النهاردة القبطية سنة البدايات الحلوة “اتولد علشاني مرنمي الكنيسة

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