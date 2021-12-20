احذر.. قد تكون مصابًا بـ«أوميكرون» دون أن تدرى

لا صوت يعلو فوق فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، فالبعض يخشى من المتحور الجديد أوميكرون، خاصة بعد ظهور ثلاث حالات إصابة في مصر، وتصدر البحث أعراض فيروس كورونا مجددًا، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصلت دراسة صينية جديدة، نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن 40% من المصابين بفيروس كورونا ومتحوره الجديد “أوميكرون” يعانون من الحالة بدون أعراض تذكر.

وشمل التحليل البحث في 95 دراسة من ثلاث قارات، أجريت على ما يقرب من 30 مليون شخص تم اختبارهم، حيث وجد الباحثون أن 40% من المصابين بفيروس كورونا عانوا من المرض بدون ظهور الأعراض الخاصة بالفيروس القاتل.

الحوامل أكثر المصابين بفيروس كورونا بدون أعراض

ووجدت الدراسة أن مسافري الرحلات الجوية والرحلات البحرية والنساء الحوامل، كانوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بدون أعراض.

ويمكن أن تتراوح حالات فيروس كورونا، من الأعراض الشديدة التي تنقل المرضى إلى المستشفى - إلى أعراض خفيفة تشبه البرد، أو لا توجد أعراض على الإطلاق.

وتساعد الحالات بدون أعراض على انتشار الفيروس التاجي من شخص لآخر، لأن الناس يمكن أن يحملوه دون أن يدركوا أنهم مرضى، مثل هذه الحالات تميز متحور "أوميكرون" الفيروس الجديد عن فيروسات السارس السابقة، والتي لا تنتشر عادة بدون أعراض.

وقام الباحثون بتجميع وتحليل البيانات من عدد من الدراسات التي تركز على الحالات بدون أعراض، حيث عرّف الباحثون الحالة غير المصحوبة بأعراض على أنها جاءت نتيجة اختبار تفاعل "البوليميراز" المتسلسل إيجابيًا - والذي يعتبر المعيار الذهبي لاختبار فيروس كورونا.

كما وجد الباحثون أن الأشخاص الأصغر سنًا هم أكثر عرضة لأن يكونوا بدون أعراض، حيث تم تصنيف 60 ٪ من مرضى فيروس كورونا على أنهم بدون أعراض في دراسات بمتوسط ​​عمر أقل من 20 عامًا.

ووجدت الدراسة أن نسبة عالية من المسافرين جوًا ورحلات بحرية المصابين قد لا تظهر عليهم أعراض، مما يشير إلى أن الفحص والحجر الصحي عند الوصول إلى المطار مهمان لتقليل انتقال العدوى في المجتمع.