من هو اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة الجديد؟

شهدت حركة التنقلات المحدودة التي اعتمدها وزير الداخلية منذ قليل اللواء محمود توفيق، تعيين اللواء علاء فاروق مساعد الوزير لأمن الجيزة.

اللواء علاء فاروق أحد أبناء مدرسة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وتدرج في العديد من المناصب منذ تخرجه من كلية الشرطة، حيث تولى منصب رئيس مباحث الساحل.

ونظرا لما يبذله من مجهودات تم تصعيده حتى وصل رئيسا لقطاع مباحث شمال القاهرة، كما عمل اللواء علاء فاروق مديرا لمباحث القليوبية، ثم تولى منصب مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالأمن العام.

وحقق اللواء علاء فاروق ضربات أمنية ناجحة خلال مسيرة عمله في القاهرة والقليوبية.