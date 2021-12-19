الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

من هو اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة الجديد؟

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

شهدت حركة التنقلات المحدودة التي اعتمدها وزير الداخلية منذ قليل اللواء محمود توفيق، تعيين اللواء علاء فاروق مساعد الوزير لأمن الجيزة.

اللواء علاء فاروق أحد أبناء مدرسة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وتدرج في العديد من المناصب منذ تخرجه من كلية الشرطة، حيث تولى منصب رئيس مباحث الساحل.

ونظرا لما يبذله من مجهودات تم تصعيده حتى وصل رئيسا لقطاع مباحث شمال القاهرة، كما عمل اللواء علاء فاروق مديرا لمباحث القليوبية، ثم تولى منصب مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالأمن العام.

وحقق اللواء علاء فاروق ضربات أمنية ناجحة خلال مسيرة عمله في القاهرة والقليوبية.

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