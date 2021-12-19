لأهالي سيناء.. كيف تحافظ على دفئك في الطقس البارد؟

عاد الطقس الشتوي، مما يعني أنه حان الوقت لتتذكر كيف تحافظ على سلامتك ودفء عائلتك وجيرانك، وبدت هناك العديد من التحذيرات لأهالي سيناء بسبب البرودة الشديدة التي تصل إلى تساقط الثلوج، لذلك يمكنك البقاء دافئا بعدة طرق.

كيف تبقى دافئا في الطقس البارد؟

انغمس في الأطعمة التي تساعدك على الدفء

أنت تعلم بالفعل أن تناول الطعام الصحي في الشتاء مهم لدرء نزلات البرد والإنفلونزا، لكن هل تعلم أنه قد يساعد في إبقائك دافئًا أيضًا؟ يمكن أن يساعد تناول الدهون الصحية الإضافية خلال فصل الشتاء في زيادة معدل التمثيل الغذائي، والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، وفقًا لـ Columbia Health.

حافظ على أصابع قدميك دافئة بشكل ممتع

من المرجح أن يبدأ انخفاض حرارة الجسم في الأطراف مثل اليدين والقدمين، لذلك من المهم الحفاظ على تدفئة أصابع قدميك، سواء كنت تمشي إلى العمل أو بالقرب من المبنى، تأكد من ارتداء أحذية قوية ومعزولة تساعد على منع الانزلاق على الأسطح الملساء والحفاظ على قدميك جافة.

النظارات الشمسية.. حتى في الشتاء

إذا كنت تمشي على الجليد أثناء النهار، فارتدي نظارة شمسية لحماية عينيك من الوهج، وإذا كنت تمشي ليلاً، فتأكد من ارتداء ملابس بألوان أخرى غير الأبيض وارتداء شيء عاكس على شخصك لتنبيه السائقين إلى وجودك، تجنب المشي بالقرب من الطرق، خاصة بالقرب من المناطق الجليدية حيث قد يفقد السائقون السيطرة على سيارتهم.

الفرو

قد تشعر بالغيرة من معطف فرو كلبك أو قطتك عندما تنخفض درجات الحرارة، لكن يجب أن تبقى دافئة أيضًا

تذكر دائمًا إحضار الحيوانات الأليفة إلى الداخل عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، إذا كان لديك أو تعرف حيوانات لا تستطيع الدخول (مثل حيوانات المزرعة أو القطط الضالة التي تعتني بها) ، فقدم ما يكفي من الفراش والمأوى المعزول لهم للتدفئة.

مراقبة الحرائق

من السهل أن تغفو أمام نار صاخبة، لكن تأكد دائمًا من إطفاء جمر المدفأة تمامًا قبل الذهاب إلى الفراش طوال الليل، يجب أن تحتوي المواقد الخشبية دائمًا على شاشة زجاجية أو معدنية كبيرة بما يكفي لالتقاط الشرر.

لا تقم بتسخين سيارتك وهي غير مراقبة

على الرغم من أن ترك سيارتك تسخن قبل أن تدخلها قد يكون أمرًا مغريًا، فإن ترك سيارتك تعمل عندما لا تكون في الجوار يوفر فرصة مثالية للصوص لسرقتها

بدلاً من ذلك، أطلب من أحد أفراد العائلة الانتظار بداخله حتى تنتهي من الاستعداد.