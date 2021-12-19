ختام البرنامج التدريبى لإعداد كوادر نقابية وعمالية بمحافظة القاهرة

اختتمت دار الخدمات النقابية والعمالية، البرنامج التدريبي لإعداد كوادر نقابية وعمالية، والذي نظمته على مدار سبعة أشهر اعتبارا من 1/6 /2021 إلى 18/12 /2021، وشارك به 24 قيادة نقابية وعمالية، ممثلين لنقابات الضرائب العقارية، الاتصالات، السياحيين، الصيادين، وآخرين.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب العمال والعاملات المعارف والمهارات والاتجاهات الضرورية لتطوير أدوارهم كقادة نقابيين، لتحسينشروط عملهم وتزويدهم بالمهارات التي من شأنها أن تساعدهم في قيادة نقاباتهم، حيث يعتبر هذا البرنامج بناء تراكميا لما سبقه من تدريبات عديدة منذ تأسيس المدرسة العمالية بالدار عام 1990 لذلك إذا كان هذا البرنامج بداية لمرحلة متراكمة سابقة، فان استكمال إنجازه سيستمر ليصبح محور اهتمامنا وفي صلب عملنا مستقبلا.

يشار إلى أن البرنامج التدريبي تتضمن (7 دورات تدريبية، شملت 35 جلسة عمل في أربعة عشر يوما على مدار سبعة أشهر).

تناول البرنامج التدريبي أربعة مجالات أساسية في العمل النقابي وقوانين علاقات العمل تمثلت فيما يلي:

أولا: فيما يخص التشريعات شرح وافى لكل من “قانون العمل رقم 12 لعام 2003 / قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لعام2017 الذي تم تعديله عام 2019 / قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019.

ثانيا: مبادئ القيادة الديمقراطية (هياكل وآليات ـ الإدارة النقابية) التحليل والتخطيط والإدارة الاستراتيجية.

ثالثا: مبادئ أولية في علم الاقتصاد والاجتماع فضلا عن مفهوم التمييز والعنف وما يترتب عليهما في المجالين العام والخاص.

رابعا: مهارات العمل النقابي والتي تمثلت في، مهارة إدارة نقابة، مهارة إدارة الأزمات، المفاوضة الجماعية، مهارة كتابة اتفاقيات العملوكتابة الشكوى والبيان.