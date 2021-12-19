الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العناني» يبحث آليات دعم التحول الأخضر للقطاع السياحي

العناني خلال الاجتماع
العناني خلال الاجتماع

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع  جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ لمناقشة الاستفادة من مبادرات البنك المركزي الخاصة بدعم القطاع السياحي في رفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية في مصر وتحويلها إلى منشآت صديقة للبيئة في إطار استراتيجية الوزارة نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة ودعم السياحة البيئية المسؤولة والمستدامة والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة للتحول إلى الأخضر.

حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من أعضاء لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وبعض ممثلي المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ، وعدد من قيادات الوزارة والبنك المركزي المصري والبنوك الوطنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تحويل هذه المنشآت بكافة أنواعها إلى منشآت صديقة للبيئة، والبدء في تطبيق ذلك في مدينة شرم الشيخ كمرحلة أولى وتحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، وكذلك تحويل المركبات المرخصة سياحياً بأنواعها المختلفة التي تعمل داخل المدينة إلى مركبات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء ولا سيما بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" خلال العام المقبل بمدينة شرم الشيخ.

كما تطرقوا لمناقشة الاستفادة من هذه المبادرات في الانتهاء من المشروعات السياحية المتعثرة في شرم الشيخ، إلى جانب الاستفادة أيضاً منها في زيادة ورفع كفاءة الطاقة الفندقية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري.

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