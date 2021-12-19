لجنة الصداقة «السورية - الروسية» تبحث تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين

بحثت لجنة الصداقة السورية الروسية، اليوم الأحد، في مجلس الشعب السوري، مع رئيس مجموعة الصداقة الروسية السورية في مجلس الدوما الروسي ديميتري سابلين، والوفد المرافق له سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على المستوى البرلماني.

وأكد رئيس لجنة الصداقة السورية الروسية، عمق العلاقات بين البلدين وضرورة مواصلة العمل الجاد وبذل الجهود على الأصعدة كافة للارتقاء بها في كل المجالات بما يعود بالفائدة على الشعبين السوري والروسي، لافتاً إلى مواقف روسيا الاتحادية ووقوفها إلى جانب سورية وشعبها في محاربة الإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

من جهته أشار سابلين، إلى أهمية تكثيف اللقاءات والزيارات بين البلدين على المستوى البرلماني لتحقيق أقصى درجات التعاون معربًا عن أمله بمشاركة سورية بصفة مراقب في أعمال الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومبينًا أن مشاركة سورية في أعمال الجمعية ستشكل قيمة مضافة تعود نتائجها لمصلحة البلدين في محاربة الإرهاب وتعزيز أمنهما وأمن العالم برمته.

وكشف سابلين أنه يتم العمل على تنسيق آليات التعاون بين أقاليم روسية ومحافظات سورية لتقديم الدعم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتعليمية.

في السياق، اجتمعت لجنة الصداقة السورية الروسية في مجلس الشعب الاسبوع الماضي، مع السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والارتقاء بها وخاصة بين مجلسي الشعب السوري والدوما الروسي.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية مواصلة العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تدعيم مواقفهما الموحدة في الساحات الدولية، مثمنين مواقف روسيا الاتحادية تجاه سورية في المحافل الدولية ودورها الفاعل على الأرض في مكافحة الإرهاب وما تقدمه للشعب السوري لتجاوز تداعيات الحرب والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه.

السفير يفيموف أشار إلى أن روسيا كانت وما زالت مستعدة لتقديم كل الدعم لسورية وشعبها، داعياً إلى تكثيف اللقاءات بين الجانبين بما يحقق الفائدة والأهداف المرجوة للبلدين الصديقين.