الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «التضامن» اليوم.. صرف دعم نقدى لمليون و100 ألف بـ5 مليارات جنيه سنويًا

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، الأحد، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

وزيرة التضامن: لابد من تغيير نظرة المجتمع تجاه ذوى الإعاقة

قالت الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، إن الاستثمار الاجتماعي يتمثل في المساعدات النقدية، والمادية، وتوظيف الوقت، وغيرها من الأساليب، ونسعى دائمًا لخلق فرص جديدة لمشاركة ذوي الإعاقة

https://www.dostor.org/3659755

 

وزيرة التضامن: الاستثمار في ذوي الإعاقة ينتج الكثير من العوامل التنموية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، إن المركز القبطي كان له دورا كبيرا في دعم ذوي الإعاقات، وأن فكرة المؤتمر بدأت منذ الفترة الأخيرة من 2020، وتم تأجيله أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى أن الاستثمار في ذوي الاعاقة ينتج عنه الكثير من العوامل التنموية

https://www.dostor.org/3659820

 

«الهلال الأحمر»: حشد أكثر من 2000 متطوع للمشاركة فى حملة شلل الأطفال

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن الجمعية تشارك في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والتي تقودها وزارة الصحة والسكان من خلال 27 فرعًا على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

https://www.dostor.org/3659885


وزيرة التضامن: نحتاج لزيادة الحضانات والمدارس الدامجة خاصة في الريف

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نحتاج إلى زيادة عدد الحضانات والمدارس الدامجة وإتاحة العمل بها خاصة في الريف، وذلك لأن السنين الأولى تفرق كثيرا في تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

https://www.dostor.org/3659962

 

التضامن: صرف دعم نقدى لمليون و100 ألف شخص بـ5 مليارات جنيه سنويًا

قالت الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاستثمار الاجتماعي يتمثل في المساعدات النقدية، والمادية، وتوظيف الوقت، وغيرها من الأساليب، ونسعى دائما لخلق فرص جديدة لمشاركة ذوي الإعاقة.

https://www.dostor.org/3659982

ذوي الإعاقة وزيرة التضامن ذوى الاحتياجات الخاصة وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي

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وائل لطفي

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