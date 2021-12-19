الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

«الإيمان وصناعة المستحيلات» فى عظة الأحد على قناة ON

الأنبا يوسف، أسقف
الأنبا يوسف، أسقف بوليفيا

ألقى الأنبا يوسف، أسقف بوليفيا، الأحد، كلمة عبر قناة ON وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

جاءت العظة من إنجيل قداس اليوم الذي يوافق الأحد الثاني من شهر كيهك والذي يورد بشارة جبرائيل الملاك للسيدة العذراء بميلاد السيد المسيح، وأشار نيافته في العظة إلى أن صوم الميلاد مثل أن تحبل عاقر (أليصابات) أو عذراء، وكيف أن هذا يتطلب إيمانًا عميقًا وصادقًا.

ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق، مدير تحرير الأهرام، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الميلاد 25 نوفمبر، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة.

وبدأت الكنائس لتنظيم صلوات تسبحة كيهك منذ أول ديسمبر المقبل ومن أشهر الأساقفة الذين يترأسون صلوات كيهك بكل عام الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط ، والذي سيقَتصرها خلال العام الحالي على كنائس إيبارشية أسيوط فقط ، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، حيث كان يترأسها بالسنوات السابقة بكنيسة السيدة العذراء مريم الزيتون وكنيسة العذراء بمصر الجديد وسط حضور كثيف من الأقباط بكل عام.

الانبا يوسف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عظة الأحد الأسبوعية قداس اليوم صوم الميلاد مدير تحرير الكنائس المصرية صوم الميلاد المجيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عيد الميلاد المجيد

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