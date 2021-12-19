صحة جيدة وسداد ديون.. توقعات برج الميزان لعام 2022

هنّأت جولي علي، خبيرة الأبراج والفلك والعلوم الإنسانية، الأمة المصرية والعالم بقدوم العام الجديد 2020، وطمأنت الجماهير بأن هذا العام سيكون أفضل بكثير من العاميين الماضيين فهو عام الأمان، لوجود محور الخسوف والكسوف لمدة 18 شهور على برجي الثور والعقرب، فالأول يعني الاستقرار والأمان والثروة، أم الثاني هو برج التحول والتغيير والإحساس والمشاعر.

هذا العام يعني الحظ والوفرة لأن كوكب المشترى حاكم برج الحوت سيتواجد فيه مع بدايات 2022، هذا سيمنحنا العديد من التأثيرات الإيجابية، وفي منتصف العام سيَنتقل إلى برج الحمل، سيحمل معه حظوظ وفيرة خاصة لمواليد الأبراج المائية والنارية، وسيَحصلون على السعادة التي طالما تمنوها وستيّسر العديد من الأمور المهنية.

إليك توقعات برج الميزان لعام 2022

الحياة المهنية: في الخمس أشهر الأولى كوكب المريخ سيكون في بيتك السادس، وهذا يعني العمل، ستَسطيع التخلص من مشاكل العمل، كذلك ستقضي كافة ديونك، سيُحالفك الحظ بعمل جديد، وكذلك شراكات جديدة في العمل.

كوكب المريخ سيدخل الجوزاء في بيتك التاسع، سيكون لديك خطط كبيرة من أجل السفر للخارج، وحظوظ للهجرة، لكن انتبه من التسرع والتهور، ولا تأخذ القرارات غير المناسبة.

بالنسبة للخسوف والكسوف سيكون على محور بيتك الثاني والثامن، والبيتان خاصين بالمال، فستكون مثل برج الحمل في بعض الحظوظ، كما ينبغي عليك المحافظة من نفقاتك الزائدة.

الحياة الصحية:

كما ذكرنا في الخمس أشهر الأولى سيكون المريخ في بيتك السادس، وهو بيت الصحة، سيكون لديك القدرة على التخلص من بعض المشاكل الصحية التي عانيت منها لسنوات، خاصة العام الماضي فهو أسوأ عام مر على مواليد هذا البرج، كما أنك ستبدأ في الحفاظ على نظامك الصحي والغذائي، لكن احذر السمنة.

الحياة العاطفية:

من أواخر 5 خمسة، سيدخل المريخ في بيتك السابع وهو بيت الشراكات، ستبدأ الأمور في التحسن تدريجيا بينك وبين شريك حياتك، أما بالنسبة للعازبين سيكون لديهم فرص من أجل الارتباط.