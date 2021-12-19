صناعة النواب تطالب ببيان تفصيلى عن تكلفة المرافق والأبنية بمجمع «مرغم 2»

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، بتشكيل لجنة دائمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإنهاء جميع المستندات المطلوب استخراجها في خلال مدة عشرة أيام، وموافاة اللجنة بما يتم فى هذا الإطار بشأن رخصة التشغيل والسجل الصناعي ودخول الماكينات المستوردة.



كما أوصت اللجنة، موافاتها تكلفة المرافق والمباني بناء على العقود التى تم إبرامها مع المستثمرين بالنسبة بمجمع «مرغم 2».

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، لمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.



من جانبها، قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو اللجنة، إن هناك صعوبات تواجه بعض المستثمرين فى استخراج التراخيص الصناعية مشددة على ضرورة إزالة كافة الملاحظات لدعم قطاع الصناعة وترجمة اهتمام القيادة السياسية به.



ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاتة أبو زيد أمين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.