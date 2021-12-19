الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

صناعة النواب تطالب ببيان تفصيلى عن تكلفة المرافق والأبنية بمجمع «مرغم 2»

صناعة النواب
صناعة النواب

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، بتشكيل لجنة دائمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإنهاء جميع المستندات المطلوب استخراجها في خلال مدة عشرة أيام، وموافاة اللجنة بما يتم فى هذا الإطار بشأن رخصة التشغيل والسجل الصناعي ودخول الماكينات المستوردة.


كما أوصت اللجنة، موافاتها تكلفة المرافق والمباني بناء على العقود التى تم إبرامها مع المستثمرين بالنسبة بمجمع «مرغم 2».

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، لمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.


من جانبها، قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو اللجنة، إن هناك صعوبات تواجه بعض المستثمرين فى استخراج التراخيص الصناعية مشددة على ضرورة إزالة كافة الملاحظات لدعم قطاع الصناعة وترجمة اهتمام القيادة السياسية به.


ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاتة أبو زيد أمين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.

الإسكندرية جمهور الصناعة محافظة الاسكندرية مجلس النواب مستثمرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

نائبة مستنكرة بيان ألمانيا: «تدخل سافر فى الشأن المصرى»

أحد ضحايا الفنان شادى خلف: أصبت بالتهاب بالعصب السابع بعد التحرش بى

البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثى فى إطلاق الطائرات المسيرة تجاه السعودية

قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

قاضى «التخابر مع حماس»: بعتم أنفسكم سلعة رخيصة لعدو الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

«حماس» تدين استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات

فلسطين تطالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين العزل