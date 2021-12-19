نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح الدورة التدريبية لأساسيات التحول الرقمي

افتتح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث اليوم، فعاليات الدورة التدريبية للمدربين لأساسيات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسن مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير علم الدين مدير المركز الرئيسي للتدريب المستدام، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيس للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، والدكتور محمد الحضري مدير المركز الرئيسي للتطوير المستدام بالجامعة، والدكتورة رانيا الكيلاني المدير التنفيذي لمركز الخدمات العامة المجتمعية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور كمال عكاشة على اهمية هذه الدورات التي تأتي اتفاقاً مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يعتبر إحدى قاطرات الدولة المصرية نحو التطوير والتحديث في كافة المجالات البحثية والتعليمية والخدمية.

وأشار الدكتور محمد حسن مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات خلال كلمته أن جامعة طنطا استطاعت تحقيق عدد من القفزات المتتالية في مجال التحول الرقمي حتى استطاعت حصد المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية بمجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن المجلس الأعلى للجامعات حريص على أن يتم تنفيذ عدد من دورات tot لإعداد مدربين متميزين على التدريب لأساسيات التحول الرقمي داخل الجامعات المصرية.

وأضافت الدكتورة عبير علم الدين مدير المركز الرئيسي للتدريب المستدام أن المركز يستهدف تنفيذ عدد كبير من دورات التحول الرقمي لجميع منسوبي الجامعة، لمواكبة التطوير والتحديث المستمر بالجامعة، وتقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية تتناسب مع التطور الرقمي الحديث.