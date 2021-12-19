خلال 2021.. تنفيذ مشروعات بـ3.5 مليون جنيه بالحسينية في الشرقية

قال المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، إنه وخلال عام 2021 قامت رئاسة المركز بتطوير ورفع كفاءة الإنارة بالطرق الرئيسية والداخلية التي تربط القرى والوحدات المحلية بعضها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز لعام ٢٠٢١ م، بشراء مهمات إنارة وكشافات جديدة لرفع كفاءة الإنارة بالمدينة ودائرة المركز بتكلفة مليون و٣٠٠ ألف جنيه.

وقامت رئاسة المركز بتغطية خليج جمعان ـ خليج الغرقدة – الوصلة ـ سماكين الغرب، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و٥٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى تغطية مدخل ازولين – خليج الفقهاء – أبو حسيني – ثان ـ استكمال خليج الغرقدة حتى المسجد بتكلفه ٩٠٠ ألف جنيه وشراء أدوات نظافة بتكلفه ٢٥٠ ألف جنيه.

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي، تشن رئاسة المركز حملات يوميه على نظام ورديتين "وردتين صباحية - مسائية" ويتم رفع حوالي 50 طن قمامه ومخلفات صلبة يومياً بإجمالي (18.250 طن) على مدار العام.

ولفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، قامت رئاسة المركز بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة من على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية بنطاق المركز، أسفرت عن تحرير 175 محضر إشغال للمخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بإزالة (471 إعلان) غير مرخص وتم ترخيص عدد "89 إعلان" طبقاً للوائح والقوانين المقررة.

ولمتابعة المراكز والمنشآت التعليمية غير المرخصة، وتم غلق 22 مركز للدروس الخصوصية.

ولمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، تمكنت رئاسة المركز من ضبط 20 مقهى غير ملتزم بقرار مجلس الوزراء، وتحرير 20 محضرا، كما تم التحفظ على 150 شيشه من المقاهي المخالفة وإعدامها بالمدفن الصحي بحضور لجنة من رئاسة المركز.

و للحفاظ على الرقعة الزراعية واملاك الدولة بنطاق المركز، اتم تنفيذ عدد ( 63 حالة) على مساحة ( 3 أفدنة – 11 قيراط – 19 سهم ).

وخلال الموجه الـ 18 تم تنفيذ عدد 903 قرار " تنفيذ إزالات واسترداد أراضي أملاك الدولة خلال الموجة 18.