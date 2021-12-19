حفل للعازف ماريو سعيد في بيت العود العربي 5 يناير المقبل

يستضيف بيت العود العربي حفل الفنان ماريو سعيد، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، في تمام الساعة السابعة و النصف مساءً في بيت الهراوي، يشاركه فى العزف الفنان معتز سامى على آلة البيانو.

و ماريو سعيد هو عازف عود و مؤلف موسيقى ، تخرج من بيت العود العربى تحت إشراف الفنان العالمى نصير شمة بتقدير عام جيد جداً، ثم عمل استاذاً ببيت العود بعد التخرج منه ، له العديد من المؤلفات الموسيقية، و أسس فرقته "صول " و أقام معها الكثير من الحفلات فى مختلف المسارح فى القاهرة و خارجها بالاضافة الى حفلاته الفردية.

عزف ماريو مع فرقته الموسيقية مجموعة من المقطوعات التراثية والحديثة الخاصة به ومنها "الضوء الشارد، جانا الهوا، النور جى، ألف ليلة وليلة، بعيد عنك" وختم بمقطوعه له بعنوان "إشراق"، وصرح ماريو بأن تواجده فى الساقية كان بمثابة حلم وأن الساقية هى خطوة هامة فى مسيرة أى فنان موهوب.

- بيت العود العربي

احتضن بيت الهراوى بيت العود العربى والذى أسسه الفنان العراقى نصير شمه عام 1998 ليكون أول مركز متخصص وشامل لدراسة كل ما يتعلق بآلة العود فى العالم.ولم تكن فكرة بيت العود العربى مجرد رغبة فى تأسيس مدرسة لتعليم الموسيقى قد توجد العشرات غيرها لكنها ضرورة لتأسيس وتأصيل ثقافة العزف المنفرد وتطوير المهارات الفردية بشكل متخصص خلال فترة زمنية محددة لمدة عامين. إضافة إلى تنمية موهبة التأليف والبحث الموسيقي.