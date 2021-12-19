الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يُحذر من خطورة «أوميكرون»

كورونا فى العراق
كورونا فى العراق

حذرت وزارة الصحة العراقية، من خطورة دخول وانتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" إلى البلاد، مشيرة إلى أهمية لقاحات كوفيد-19 في تقليل نسب دخول المرضى للمستشفيات والوفيات بشكل كبير.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، أن الخبراء والمختصين في وزارة الصحة العراقية يتابعون التطورات المتسارعة في الموقف الوبائي العالمي والزيادة الحاصلة في نسب الإصابات، وخاصة في الدول الأوروبية وبعض دول الجوار نتيجة لظهور متحور أوميكرون، الذي يتميز عن المتحورات السابقة لفيروس "كوفيد ١٩" بسرعة انتشاره، مما جعل تلك الدول تتخذ إجراءات وقائية سريعة ومشددة، وفرض الإغلاق التام لبعض الدول .
وشددت الوزارة على خطورة دخول وانتشار المتحور الجديد في العراق، والذي قد يؤدي إلى التأثير على الوضع الوبائي الحالي وعرقلة الجهود المستمرة للسيطرة على الوباء، وبالتالي دخول العراق في موجة وبائية أقسى من سابقاتها.
وحثت الجميع على المشاركة الفعالة في جهود درء خطورة الموجة الوبائية القادمة، من خلال زيادة نسب الملقحين في المجتمع، والتي ستساهم في تقليل شدة الإصابات للمرضى، وتقليل نسب الدخول للمستشفيات وكذلك الوفيات.
ودعت وزارة الصحة العراقية جميع المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح، حتى الآن، أو ممن لم يستكملوا جدول اللقاحات بالتوجه إلى مراكز التلقيح المنتشرة في كل محافظات العراق لتلقي لقاح كوفيد-19.
كانت وزارة الصحة العراقية قد حذرت، في وقت سابق اليوم، من مخاطر تراجع مستويات الإقبال على مراكز اللقاح التي وصلت إلى دون المستويات المطلوبة، وسط تزايد أعداد الدول التي سجلت إصابات بالمتحور الجديد المسمى "أوميكرون".

بغداد العراق كورونا الصحة العراقية

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