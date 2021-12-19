مصرع سائق إثر تصادم سيارة بأتوبيس بطريق الأوتوستراد

لقي سائق مصرعه، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة سوزوكي، تسير عكس الاتجاه وأتوبيس، بطريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين دائرة قسم شرطة 15 مايو.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد، بمنطقة 15 مايو.

وعلي الفور انتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير قائد سيارة فان في الإتجاه المعاكس، اصطدم به أتوبيس وتوفي سائق السيارة جراء ذلك.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى العام، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش، وتم رفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.