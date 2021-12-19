الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«القومي للترجمة» يقيم حفل توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي الأحد المقبل

القومي للترجمة
القومي للترجمة

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، حفل توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة في الثانية عشر ظهر يوم الأحد المقبل، وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم. 

 كما يكرم المركز  خلال الحفل الدكتورة آمال الروبي، و يقدم منجزها في الترجمة الكاتب الصحفي أنور عبد اللطيف.

و الدكتورة آمال الروبي والتي يكرمها المركز هذا العام  حاصلة على الدكتوراه  في التاريخ القديم من جامعة القاهرة ، شغلت العديد من المناصب في الجامعات المصرية والعربية ولها عدد كبير من الكتب المترجمة نذكر منها "قرية مصرية في العصر البطلمي" ،"ولاية الرومان العربية الأنباط"،"الحياة اليومية في مصر الرومانية"و "تجارة مكة و ظهور الإسلام " كما صدر لها مؤخرا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "رسائل النساء من مصر القديمة"، يأتي ذلك ضمن خطة المركز في دعم الترجمة، والمترجمين، من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية.

وكان المركز القومي للترجمة، قد شارك في معرض جامعة المنصورة، وعرض المركز إصدارته بخصم 50% للطلبة، وذلك تشجيعًا على اقتناء الكتب والقراءة.

ومن بين الإصدارات التي شارك بها المركز "مثنوى"، "تاريخ شعبي للعالم "، "الصين في عشر كلمات"، "الحداثة الثورية"، "شرح الثورة الفرنسية"، "السعي وراء المجد"، "تاريخ البحث النقدي للعهد القديم"، "أفريقيا الحاضر والمستقبل"، "نور من الشرق"، "اليهود في الامبراطورية العثمانية"، "تاريخ العرب العام "، "الصين في عشر كلمات "، "ناصر"،"ميشيل فوكو"، "رحلة إلى الحجاز و مصر"، "الحج إلى نجد"، "الإسلاموية والسعي إلى الحداثات البديلة"، "تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية"، "مذكرات زوجة ديستويفسكي"، "مصر في عهد محمد على"، "نور من الشرق ".

 

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي لدكتورة امال الروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

استبعاد حسين فيصل وطارق حامد من قائمة منتخب مصر المبدئية لـ أمم إفريقيا

«الجلسة علنية».. قاضى محاكمة الممثل شادى خلف يرفض منع الصحفيين من الحضور

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد شفاء أول حالة..«الخلايا الجذعية» أمل جديد ينهي مأساة مرضى السكر

«مخدرات الكريسماس» فى قبضة الشرطة.. بضاعة بـ36 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي