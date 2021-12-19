«القومي للترجمة» يقيم حفل توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي الأحد المقبل

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، حفل توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة في الثانية عشر ظهر يوم الأحد المقبل، وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

كما يكرم المركز خلال الحفل الدكتورة آمال الروبي، و يقدم منجزها في الترجمة الكاتب الصحفي أنور عبد اللطيف.

و الدكتورة آمال الروبي والتي يكرمها المركز هذا العام حاصلة على الدكتوراه في التاريخ القديم من جامعة القاهرة ، شغلت العديد من المناصب في الجامعات المصرية والعربية ولها عدد كبير من الكتب المترجمة نذكر منها "قرية مصرية في العصر البطلمي" ،"ولاية الرومان العربية الأنباط"،"الحياة اليومية في مصر الرومانية"و "تجارة مكة و ظهور الإسلام " كما صدر لها مؤخرا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "رسائل النساء من مصر القديمة"، يأتي ذلك ضمن خطة المركز في دعم الترجمة، والمترجمين، من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية.

وكان المركز القومي للترجمة، قد شارك في معرض جامعة المنصورة، وعرض المركز إصدارته بخصم 50% للطلبة، وذلك تشجيعًا على اقتناء الكتب والقراءة.

ومن بين الإصدارات التي شارك بها المركز "مثنوى"، "تاريخ شعبي للعالم "، "الصين في عشر كلمات"، "الحداثة الثورية"، "شرح الثورة الفرنسية"، "السعي وراء المجد"، "تاريخ البحث النقدي للعهد القديم"، "أفريقيا الحاضر والمستقبل"، "نور من الشرق"، "اليهود في الامبراطورية العثمانية"، "تاريخ العرب العام "، "الصين في عشر كلمات "، "ناصر"،"ميشيل فوكو"، "رحلة إلى الحجاز و مصر"، "الحج إلى نجد"، "الإسلاموية والسعي إلى الحداثات البديلة"، "تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية"، "مذكرات زوجة ديستويفسكي"، "مصر في عهد محمد على"، "نور من الشرق ".