الأحد 19 ديسمبر 2021
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سياسي

برلماني: لابد من اتخاذ تدابير جديدة أكثر صرامة لمنع تفشى متحور «أوميكرون»

النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية عاجلة من قبل الحكومة لمواجهة المتحور الجديد "أوميكرون"، لا سيما بعد ظهور ثلاثة حالات لقادمين من الخارج، موضحًا أن لابد من تحديث الخطة السابقة التي تبنتها الوزارة لمواجهة الموجة الرابعة الأخيرة، من خلال وضع تدابير جديدة أكثر صرامة لمنع تفشى هذه السلالة التي بدأت في الانتشار حول دول العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيانٍ صادر اليوم، أنه لابد من إلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مع تفعيل الغرامات المالية المقررة على من يخالف بنود قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حتى يتم حصر أعداد المصابين، وعدم السماح لأية تجاوزات من قِبَل المواطنين، تؤدي إلى كارثة صحية، تسهم في الضغط على المستشفيات.

وأشار إلى أنه لابد من فتح المستشفيات أمام العزل للمصابين بهذا المتحور، حال ظهور حالات جديدة، حتى يتم السيطرة عليه قبل انتشاره وسط قطاع أكبر من الأصحاء.

النائب هشام الجاهل مجلس النواب إجراءات وتدابير احترازية الحكومة أوميكرون

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