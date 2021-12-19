الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 60 طن مخلفات وتغيير الأسلاك المتهالكة بقرى المنيا

حملات نظافة بقري
حملات نظافة بقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة، بالتزامن مع حملات إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بعدد من القرى، وقامت برفع 60 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي وتغيير أسلاك الكهرباء المتهالكة والمكشوفة واستبدالها بأسلاك أخرى معزولة.

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قال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير إن قسم البيئة بالقرية واصل متابعة أعمال أعمال وحملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وتم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات بقرية دمشير ومنطقة أولاد الشيخ ومداخل عزبة زكريا وايضا منطقة الشونية ونظافة وتوسيع شارع الكنيسة بقريه 7 التابعة للوحدة المحلية بتله ونقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على بيئة صحيه خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

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وأضاف عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان أنه في إطار متابعة أعمال قسم الكهرباء بالوحدة المحلية حيث قام قسم الكهرباء بتغيير أسلاك متهالكة وعاريه وشد بدلا منها أسلاك معزولة بعمارات مساكن ماقوسة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.

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وأوضح محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة باستمرار أعمال النظافة المكثفة بقرية تلة والتوابع حيث تم رفع ما يقرب من 30  طن من مخلفات وقمامة لتوفير بيئة صحية نظيفة وخالية من الأمراض والأوبئة وخاصة في ظل مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

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ومن جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا بمتابعة أعمال أقسام البيئة والإنارة لرفع كفاءة منظومة العمل ولتقديم كافة الخدمات للمواطنين مشيرا إلي قيامه بتوجيه  رؤساء القرى باستمرار حملات الصيانة الدورية لكشافات الانارة لتقديم كافة الخدمات الصحية وحماية المواطنين مشيرا إلى استمرار هذه الحملات بصفة يومية.

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المنيا رفع مخلفات تغيير أسلاك كهرباء متهالكة حملات بقري المنيا الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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