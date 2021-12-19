الأحد 19 ديسمبر 2021
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عالم

العراق: تراجع الإقبال على اللقاحات قد يعرضنا لموجة من «أوميكرون»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، من مخاطر تراجع مستويات الإقبال على مراكز اللقاح التي وصلت إلى دون المستويات المطلوبة، وسط تزايد أعداد الدول التي سجلت إصابات بالمتحور الجديد المسمى (أوميكرون) .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن الوزارة حذرت مع ظهور السلالة الجديدة للفيروس المسماة (أوميكرون) من تراجع نسبة إقبال المواطنين على منافذ اللقاح، إذ لا تزال دون المستويات المطلوبة على الرغم من مد جميع المراكز الصحية بكميات كبيرة من اللقاحات".

وأضاف أن الوزارة تهدف إلى ارتفاع عدد الملقحين في اليوم الواحد إلى نحو 300 ألف شخص في عموم البلد، إلا أن الإحصائيات أشارت إلى تطعيم 90 ألف شخص يوميًا.

كان مدير الصحة العامة في العراق رياض الحلفي أكد - في وقت سابق اليوم - أن خطر فيروس "كورونا" ما زال قائمًا في البلاد، مشيرًا إلى عدم وجود أي توصيات بشأن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار الوباء.

وقال الحلفي "إن الانخفاض المستمر بإصابات (كورونا) لا يدل على نهاية الجائحة وعودة الحياة الطبيعية"، موضحًا أن أغلب الدول تعاني من ارتفاع معدل الإصابات والعراق ليس بمنأى عن عودة ارتفاعها.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

كورونا العراق أوميكرون الصحة العراقية

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