برلماني يطالب باستدعاء 3 وزراء لمعرفة خططهم في مواجهة «أوميكرون»

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وتكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، باستعراض تقرير شامل عن متحور "أوميكرون" على أن يتم الإعلان الكامل وجميع التفاصيل عن هذا الاجتماع للرأى العام المصرى حتى يعرف بكل شفافية كل المعلومات الخاصة بالمتحور.

وتساءل زين الدين في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن هناك تساؤلات عديدة تصل إلينا من المواطنين وليس لدينا الرد عليها بشأن هذا الملف وفى مقدمتها ما عدد الحالات التى ظهرت في مصر وحملت هذا المتحور الجديد، وما الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أوميكرون، وهل لدى الحكومة الخطط والبرامج والسياسات لتوعية المواطنين بخطورة أوميكرون، وهل بروتوكولات وزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا هي نفس بروتوكولات علاج أوميكرون، ولماذا لم يخرج الدكتور خالد عبد الغفار بنفسه ليطمئن جموع المصريين بشأن المتحور، وهل لدى الحكومة الإمكانيات المالية لمواجهة المتحور الجديد، وما دور جميع المحافظين على مستوى الجمهورية لمساندة ودعم جهود الدولة فى الحد من انتشار مثل هذه الأوبئة الخطيرة وسريعة الانتشار؟.

وطالب النائب بعقد اجتماع عاجل وطارئ للجان الصحة والتنمية المحلية والخطة والموازنة واستدعاء الوزراء المختصين وفى مقدمتهم خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للرد على جميع تساؤلاته وتساؤلات المصري حول متحور "أوميكرون".