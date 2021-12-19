الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هاربين من 101 سنة سجن بالمطرية

الامن
الامن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط عاطل وعامل هاربين من تنفيذ أحكام  قضائية بالسجن بلغت 101 سنة، أثناء اختبائهما بمنطقة المطرية. 

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط عاطل - (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) مطلوب التنفيذ عليه في (2) قضية "تزوير" بإجمالي عقوبات بالحبس 20 سنة، حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقَّر بها.

كما تم ضبط عامل - مقيم بمحافظة الدقهلية، مطلوب التنفيذ عليه في (35) حكم حبس جزئي ومستأنف "تبديد" بإجمالي عقوبات بالحبس 81 سنة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقَّر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة ضبط عامل تنفيذ أحكام ضبط عاطل قسم شرطة المطرية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة

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وائل لطفي

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