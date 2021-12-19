ضبط هاربين من 101 سنة سجن بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط عاطل وعامل هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن بلغت 101 سنة، أثناء اختبائهما بمنطقة المطرية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط عاطل - (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) مطلوب التنفيذ عليه في (2) قضية "تزوير" بإجمالي عقوبات بالحبس 20 سنة، حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقَّر بها.

كما تم ضبط عامل - مقيم بمحافظة الدقهلية، مطلوب التنفيذ عليه في (35) حكم حبس جزئي ومستأنف "تبديد" بإجمالي عقوبات بالحبس 81 سنة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقَّر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.