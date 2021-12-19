الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد تخديرها.. ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة مسنة في الوايلي

ضبط خادمة
ضبط خادمة

نجح ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط خادمة، سرقت مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة سيدة مسنة عقب تخديرها بعقاقير منومة في منطقة الوايلي.

كان قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، تفيد فيه بتضررها من إحدى السيدات تعمل لدى والدتها، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة. 

 وأوضحت أنها مسؤولة عن رعايتها الصحية، وأنها أعطت والدتها جرعة زائدة من عقار دوائي "يستخدم لعلاجها" مما أدى إلى استغراقها في النوم، وفور إفاقتها اكتشفت (سرقة مبلغ مالي - مشغولات ذهبية) من الشقة سكنها كائنة بذات العقار سكن المبلغة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهمة بشـقة كائنة بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية، و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبحوزتها جزء من متحصلات الواقعة. 

 وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

محافظة الاسكندرية مديرية امن القاهرة مركز شرطة أبوالنمرس أجهزة الأمنية مشغولات ذهبية سرقة مبلغ مالى بمديرية أمن القاهرة ضبط خادمة

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وائل لطفي

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