ضبط 3 «ديلرات» بمخدرات وسلاح بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، عن ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون وله محل إقامة آخر بدائرة مركز قليوب، وبحوزته (بندقية آلية - فرد محلى – عدد من الطلقات - 150 جرام لمخدر الآيس - 100 جرام لمخدر الإستروكس - 100 جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزته (بندقية خرطوش - طلقات لذات العيار - 200 جرام لمخدر الإستروكس - 20 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم ببندر قويسنا، وبحوزته (بندقية خرطوش - طلقات من ذات العيار - 650 قرصا مخدرا – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأن والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهم، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.