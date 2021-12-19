طبيب هتك عرض مريضة خلال الكشف بمستشفى في 15 مايو.. تجديد حبس

«أنا كنت بكشف عليها ومتجاوزتش حدودي».. بهذه الكلمات أنكر طبيب حديث التخرج تهمة هتك عرض مريشة بمنطقة 15 مايو أمام قاضي المعارضات عقب تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وعقدت جلسة تجديد حبس المتهم عن طريق "الفيديو كونفرانس" من داخل محبسه في قسم 15 مايو .

كان قسم شرطة 15 مايو قد تلقى بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، اتهمت فيه طبيب أمراض صدرية بمستشفى خاص بالتحرش بها وهتك عرضها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء توقيع الكشف الطبي عليها بعد تعرضها لنزلة برد حادة.

- نتائج التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية أن ربة منزل توجهت إلى المستشفى الخاص لتوقيع الكشف الطبي عليها بعد إصابتها بنزلة برد حادة، وخلال خضوعها للكشف الطبي، لمس الطبيب أجزاء حساسة من بطنها وثدييها، وحينما نهرته أخبرها بضرورة الامتثال والخضوع له لممارسة عمله، قائلة: "قُلت له عندي انفلونزا اتفاجئت بيه بيعريني ويلمسني من أماكن حساسة".

و أمر اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بتكثيف جهود المباحث حول الواقعة، فوجّه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بالتحري عن الواقعة وتحرير محضر بها.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الطبيب المتهم وتم اقتياده إلى جهات التحقيق والذي أنكر ارتكابه الواقعة: "كنت بشوف شغلي عادي".