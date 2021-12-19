الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يشهد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)

الحملة القومية للتطعيم
الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في وحدة رعاية الأمومة والطفولة بمدينة مرسى مطروح بحضور شريف الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي ومسئول حملة شلل الأطفال بمطروح وعددا من القيادات التنفيذية.

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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتي 5 سنوات من خلال الفرق الطبية الثابتة في مركز الطفولة والامومة مؤكدا علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وقال الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ومسئول حملة شلل الأطفال خلال حديثه لـ"الدستور، ان الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تبدا من عمر يوم وحتي 5 سنوات وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وأضاف أن يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال حيث أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة 122 ألف و390 طفلا.

وأوضح أن الحملة يتم تنفيذها  من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءا من خلال 408  فريق طبي ثابت ومتحرك  للوصول من منزل الي منزل بكافة مدن وتوابع المحافظة للوصول لكافة الأطفال المستهدفين بالمحافظة وتطعيمهم بالمجان. 

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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وتابع خالد حمد مسؤول الشباب في جمعية الهلال الأحمر بمطروح خلال حديثة لـ"الدستور، أن متطوعي الهلال الأحمر يشاركون مع ادارة الطب الوقائي في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال حيث تم توعية المواطنين في القري والتجمعات الصحراوية بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال والوصول إلي المستهدف في محافظة مطروح.

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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

ووجه محافظ مطروح لمدير الصحة بضرورة تحقيق المستهدف من الحملة والتنفيذ الجيد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة   مع عمل الدعاية اللازمة وتعريف المواطنين بها مؤكدا على  تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الحملة للوصول لجميع الأطفال المستهدفين بكافة القرى والنجوع النائية بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
محافظ مطروح مرض شلل الأطفال حملة شلل الأطفال لإجراءات الإحترازية مطروح

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نهاية عصر الحسبة

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