مصرع شخص وإصابة 10 فى اصطدام «ميكروباص» بحاجز الطريق الزراعى بقليوب

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى بالجزيرة الوسطى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، وكذلك نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب، وتجنيب السيارة على جانب الطريق للحفاظ على سير الحركة المرورية بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفى ومصابين بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وكذلك رجال المرور، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى بالجزيرة الوسطى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.