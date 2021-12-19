حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابي لمدة 4 أيام على ذمة تحقيقات اتهامهم بسرقة الدراجات النارية المملوكة لسكان منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من مندوب بشركة شحن باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وتبين أن مالكها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة ملكه والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «توصيل الأسلاك وكسر الجادون» بالإشتراك مع «آخرين» تم ضبطهما، بحوزة أحدهما الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإشتراك مع المتهم الأول بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، وأنهم وراء ارتكاب 6 حوادث سرقة.

وأضافوا بأنهم قاموا بتصرفهم الدراجات المستولى عليها بالبيع لدى (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أكدا أقوال المتهمين وأرشدا عن كافة الدراجات المستولى عليها بمكان إخفائها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.