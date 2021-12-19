مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق الواحات

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، في حادث مروري بين سيارتين بطريق الواحات بمحافظة الجيزة، وانتقلت على الفور الخدمات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الطريق أمام حركة السيارات.

وكانت غرفة عمليات المرور قد تلقت إخطارا من الخدمات المرورية يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين على طريق الواحات قبل مدخل المطار.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين اصطدام سيارتين ووفاة شخص، وإصابة 7 آخرين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.