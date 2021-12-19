الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأسطى «آية» تساعد والدها فى محل كاوتش ببنى سويف (فيديو)

الأسطى آية
الأسطى آية

ست بـ100 راجل.. هكذا يطلق المثل على الأسطى آية جمعة صاحبة الـ24 عامًا والتي تقيم بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، والتى تعمل وتساعد والدها داخل محل إصلاح الإطارات بمركز الفشن منذ صغرها وكان عمرها فى ذلك الوقت 7 سنوات لتصبح أشطر أسطى فى إصلاح إطارات السيارات داخل محافظة بني سويف على الرغم من الصعوبات والتحديات التي يعيشها أهالي الصعيد وخاصة تعليم البنات حرف صعبة يعمل الرجال بها.

قدم "الدستور" بثًا مباشرًا من داخل محل إصلاح الإطارات، وأثناء عمل آية جمعة حيث تقول إنها تعمل مع والدها داخل محل الإطارات منذ السابعة من عمرها، وحتى الآن من الخامسة فجرًا ولحين إغلاق المحل، حيث تعلمت المهنة من والدها وأنها تشعر بالفخر للعمل بتلك المهنة وأنها بعد الزواج لم تتخل عن تلك المهنة بل نزلت للعمل مع والدها هى وزوجها.

وأكدت الأسطى آية أنها تعمل في إصلاح إطارات جميع السيارات وحتى النقل الثقيل، حيث تقوم بفك الإطارات من السيارات وتصليحها وتركيبها مرة أخرى، مؤكدة أنها كانت تعمل مع والدها فى ورشة على الطريق الصحراوي وانتقلت بعد ذلك إلى الورشة الحالية بمدينة الفشن، وأنها تعلمت المهنة من والدها هى وشقيقتها الصغرى وشقيقها الأكبر وأنها لم تخجل من المهنة حتى بعد زواجها.

وقال الأسطي جمعة محمد والد آية إنه قام بتعليم نجلته داخل محل إصلاح الإطارات منذ أن كان عمرها سبع سنوات وأنها تقوم بتفكيك الإطارات من جميع أنواع السيارات دون تعب أو مشقة وأنه يساعدها بخبراته والنصيحة أثناء العمل، لأنه فخور بها لأنها بنت بـ100 راجل.

 

 

بث مباشر 

بني سويف الطريق الصحراوي إطارات السيارات الفشن سيدة بـ 100 راجل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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