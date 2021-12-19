عربة «الملائكة الثلاث».. بنات عيد «إيده وعينه» على عربة الفول (فيديو)

على عربة «فول وطعمية» بمدينة الفشن جنوبي محافظة بني سويف يقف «عيد محمد» وشهرته «عيد الفوّال» مع بناته الثلاث «دعاء» و«حسناء» و«علياء» وزوجته لمساعدته وسط إقبال كبير من أهالي المدينة.

يقول «عيد الفوّال» إنه بدأ مشروعه منذ 10 سنوات: «بدأ المشروع صغيراً ثم بدأ يكبر شيئاً فشيئاً بمساعدة بناتي الثلاث، وهن علياء بالفرقة الثانية في كلية الدراسات الإسلامية، ودعاء في الصف الثالث الثانوي الأزهري علمي علوم، وحسناء بالصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى محمد وهو بالصف الثاني الابتدائي».

ويضيف: «أبنائي استطاعوا التوفيق بين العمل على عربة الفول والدراسة»، مؤكداً أن بناته أحببن العمل عربة الفول «وربنا كرمنا وبنبيع الساندويتش بجنيه وربنا كرمنا بسبب كده».

وتقول «دعاء» إنّها تفتخر بالعمل على عربة الفول لمساعدة والدها وإخوتها وأنها استطاعت أن توفّق بين العمل على عربة الفول ودراستها، معربة عن حلمها الالتحاق بكلية الطب البضري لتحقيق أحلام والديها.

«حسناء» تقول هي الأخرى إنها سعيدة بالعمل على عربة الفول مع والدها منذ الصغر وأنها مجتهدة في دراستها لتحقيق أحلام والديها للالتحاق بكليات القمة، وأن عملها على عربة الفول لم يجعلها تقصِّر في دراستها بل تعمل دائماً على المذاكرة أولاً بأول.