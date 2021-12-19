الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عربة «الملائكة الثلاث».. بنات عيد «إيده وعينه» على عربة الفول (فيديو)

البنات على عربة الفول
البنات على عربة الفول

على عربة «فول وطعمية» بمدينة الفشن جنوبي محافظة بني سويف يقف «عيد محمد» وشهرته «عيد الفوّال» مع بناته الثلاث «دعاء» و«حسناء» و«علياء» وزوجته لمساعدته وسط إقبال كبير من أهالي المدينة.

يقول «عيد الفوّال» إنه بدأ مشروعه منذ 10 سنوات: «بدأ المشروع صغيراً ثم بدأ يكبر شيئاً فشيئاً بمساعدة بناتي الثلاث، وهن علياء بالفرقة الثانية في كلية الدراسات الإسلامية، ودعاء في الصف الثالث الثانوي الأزهري علمي علوم، وحسناء بالصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى محمد وهو بالصف الثاني الابتدائي».

ويضيف: «أبنائي استطاعوا التوفيق بين العمل على عربة الفول والدراسة»، مؤكداً أن بناته أحببن العمل عربة الفول «وربنا كرمنا وبنبيع الساندويتش بجنيه وربنا كرمنا بسبب كده».

وتقول «دعاء» إنّها تفتخر بالعمل على عربة الفول لمساعدة والدها وإخوتها وأنها استطاعت أن توفّق بين العمل على عربة الفول ودراستها، معربة عن حلمها الالتحاق بكلية الطب البضري لتحقيق أحلام والديها.

«حسناء» تقول هي الأخرى إنها سعيدة بالعمل على عربة الفول مع والدها منذ الصغر وأنها مجتهدة في دراستها لتحقيق أحلام والديها للالتحاق بكليات القمة، وأن عملها على عربة الفول لم يجعلها تقصِّر في دراستها بل تعمل دائماً على المذاكرة أولاً بأول.

 

بني سويف الأزهر كلية الطب الصف الثالث الثانوي الثانوي الأزهري علمي علوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

عقد اختبارات شهرية لطلاب الابتدائية؟.. الحكومة توضح الحقيقة

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

عربة «الملائكة الثلاث».. بنات عيد «إيده وعينه» على عربة الفول (فيديو)

بعد إصابتها بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفى

الإجراءات والأوراق المطلوبة للتعاقد على خلية أو محطة طاقة شمسية

صحيفة عمانية: البشرية حققت الكثير من النجاح فى طريق مواجهة «كورونا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي