الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة زوج وزوجة بتهمة عرض طفلتهما للبيع

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الأحد، محاكمة زوج وزوجة بتهمة عرض طفلتهما للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقابل مبلغ مالى 700 ألف جنيه بالمطرية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن.

وأسندت النيابة للمتهمين "إ.أ"، ربة منزل، و"م. أ" دليفرى بمطعم، تهمة التعامل في شخص طبيعي وهى نجلتهما الطفلة بعرضها للبيع، بأن قامت المتهمة الأولى باستخدام حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعرض طفلتها بزعم التبني متخلية عنها لأي مشترٍ عقب دفع ثمن مقبول لديها، مستخدمة فى ذلك الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وتحت بصره وبصيرته مشداً من أزرها، وذلك كله بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية حال كونتها والديها والمسئولين عنها.

وعرضا حياة الطفلة سابقة الذكر وأمنها وسلامتها للخطر، بأن تخليا عنها وعرضها للبيع حال كونهما الوحيدين المسئولين عنها وعن رعايتها.

محاكمة زوج وزوجة مبلغ مالى 700 ألف جنيه المستشار محمد أحمد الجندي محكمة جنايات القاهرة

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