ولاية تكساس تبدأ بناء «جدارها» على الحدود مع المكسيك

بدأت ولاية تكساس بناء "جدار" خاص بها، هو عبارة عن قضبان فولاذية ضخمة، على الحدود مع المكسيك، وفق ما أعلن حاكم الولاية الجمهوري جريج أبوت، منتقدا إدارة بايدن التي اعتبر أنها لا تتخذ خطوات كافية في مواجهة الهجرة غير الشرعية.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال أبوت في مؤتمر صحفي إن "تكساس تقوم حقا بخطوة لم يسبق أن اتخذتها أي ولاية" أخرى في البلاد، تتمثل في بناء "جدار على حدودنا لتأمين وحماية سيادة الولايات المتحدة وولايتنا".



وأضاف من مدينة ريو جراندي أمام رافعة وقضبان فولاذية أنه إجراء "ضروري لسبب واحد فقط: إدارة بايدن فشلت في تأدية عملها".



وندد الحاكم بـ"العواقب" الوخيمة لسياسات الرئيس الديموقراطي جو بايدن.



وتابع "هذا الجدار الحدودي الذي ترونه خلفنا هو نسخة مطابقة للجدار الحدودي الذي شيده الرئيس ترامب. المواد نفسها والمفهوم نفسه".



وأكد أبوت لشبكة فوكس نيوز أن ولايته قادرة على "التحرك بسرعة" في أعمال البناء لأن الحاجز يقام على أراض خاضعة لولاية تكساس أو يملكها أشخاص "سئموا إدارة بايدن".



شكّل بناء جدار "مناهض للمهاجرين" على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك أحد الوعود الرئيسة التي قطعها الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب في حملته لانتخابات 2016 الرئاسية.



وبوشرت أعمال البناء في عهد ترامب ثم توقفت في عهد بايدن.



وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 2530 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 268 وفاة جديدة ، مما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة جراء الجائحة في البلاد إلى 297835.

ويقول مسؤولون، إن الأعداد الحقيقية لكل من إصابات ووفيات "كوفيد-19" من المرجح أن تكون أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.