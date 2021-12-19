الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة 6 أشخاص فى إطلاق نار على حفل بالمكسيك

إطلاق نار
إطلاق نار

لقى أربعة أشخاص مصرعهم في شمال وسط المكسيك، بعد أن اقتحم مهاجمون مسلحون منزلاً كانت تقام فيه حفلة بمناسبة موسم الأعياد، و أطلقو النار على الحضور.
وذكرت صحيفة (مكسيكو نيوز ديلي) المكسيكية أن النيابة في ولاية جواناخواتو قالت إن رجلين آخرين أصيبا في إطلاق النار.
و لم ترد معلومات فورية عن دافع محتمل للهجوم.
يشار إلى أن عصابة خاليسكو للمخدرات تقاتل للسيطرة على الأراضي في جواناخواتو من العصابات المحلية. وتعتبر جواناخواتو ولاية زراعية وصناعية بها أكبر عدد من جرائم القتل في المكسيك.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 2530 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “ كوفيد-19”  و 268 و فاة جديدة ، مما يرفع إجمالي الوفيات المؤكدة جراء الجائحة في البلاد إلى 297835.

 

و يقول مسؤولون، إن الأعداد الحقيقية لكل من إصابات و وفيات "كوفيد-19" من المرجح أن تكون أكبر بكثير من الأرقام الصادرة عن الوزارة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "و وهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا  و فرنسا و أ لمانيا.

و قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

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وائل لطفي

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