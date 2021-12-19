تقرير بريطانى يثنى على الدور المصرى فى القضية الفلسطينية ويشيد بإعادة الإعمار

أشاد موقع “ ميدل ايست أون لاين" البريطاني بالدور المصري في ملف القضية الفلسطينية معتبرا أن مصر تخطو لإعادة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الى بؤرة الاهتمام العالمي، وأن مصر لا تدخر جهدها من أجل انقاذ القضية الفلسطينية التي تعد قضية عربية في المقام الأول، واصفا العام الماضي بأنه عام العودة المصرية القوية إلى الملف الفلسطيني‎‎ حيث كان التحرك السياسي المصري في أزمة غزة كان جزءا من حراك شامل يشمل الاعمار.



وتابع الموقع البريطاني: تعد القضية الفلسطينية من القضايا الهامة التي تحظى باهتمام كبير بالنسبة لسياسة مصر الخارجية ودائما ما تدفع مصر نحو استئناف المفاوضات، فضلاً عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتحقيق وحدة الصف الفلسطيني.

حيث قامت مصر بعقد العديد من الجلسات بين الطرفين الفلسطيني المتمثل في الحكومة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن والحكومة الإسرائيلي، لعقد هدنة ووقف إطلاق النار في القطاع من اجل الوصول الى حل سلمي ينهي معاناة الشعب الفلسطيني.

كما سارعت القيادة المصرية في عمليات إعادة إعمار غزة عقب القصف الإسرائيلي المتعددة الذي ادى إلى مصرع ما يقرب من 212 قتيلا على الأقل بينهم 61 طفلا وأصيب أكثر من 1400 شخص .

إعادة إعمار غزة المرحلة الأولى

وتابع الموقع البريطاني: أنه بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وخراب القطاع انطلقت مصر في اعادة إعمار القطاع و قدمت مصر منحة بقيمة 500 مليون دولار، كما أرسلت عدد من الشركات المصرية، معدات بناء ومهندسين وعمال إلى فلسطين من أجل المشاركة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وفي قطاع الصحة، أرسلت مصر 65 طنا من المساعدات الطبية إلى غزة للمساهمة في معالجة المصابين، حيث بلغت قيمتها 14 مليون جنيه.

كما أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعليمات إلى السلطات بفتح معبر رفح للسماح للمصابين الفلسطينيين بالعبور لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، و تم تجهيز 11 مستشفى في مصر بينها ستة في القاهرة تضم 900 سرير ويعمل فيها 3600 من أفراد الطواقم الطبية، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وقتها.

كما أطلقت اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار المناطق المدمرة في القطاع، حيث تم الاعلان عن عدد من المشروعات تنفذها الفرق الهندسية المصرية بالشراكة مع الشركات الفلسطينية المحلية لإعادة الإعمار.

وتواصل مصر جهودها الدولية والإقليمية لتثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي على خلفية النجاح الكبير، الذي حققته القاهرة في وقف إطلاق النار بين الطرفين عقب التصعيد الأخير لإسرائيل ضد قطاع غزة في مايو الماضي.

حيث نججت مصر في تصدير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لبؤرة الاهتمام العالمي وفرض القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، مؤكدا ان مصر لا تدخر جهدها من اجل انقاذ القضية الفلسطينية التي تعد قضية عربية في المقام الاول، وان أي عدوان عليها هو عدوان على المنطقة، ويثبت ايضا على ان وحدة الصف العربي من أهم أهداف السياسة الخارجية المصرية.