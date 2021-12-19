«المونيتور»: تعاون مصرى سورى لضخ الغاز إلى لبنان

أكد موقع "المونيتور" على استعداد مصر لتصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان في الربع الأول من عام 2022، مشيرا إِلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه تعليمات واضحة للحكومة بتقديم المساعدة والدعم اللازم للبلد الشقيق لمساعدته في حل أزمة الطاقة لديه.

ولفت الموقع إلى أن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، كشف، في لقاء تلفزيوني حديث، عن جاهزية خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية لضخ الغاز الطبيعي عبره من مصر إلى لبنان.

ونقل عن الوزير السوري قوله "خط الغاز العربي داخل الأراضي العربية السورية جاهز بنسبة مئة بالمئة، والأمر متوقف على الاتفاق التجاري بين لبنان ومصر، ريثما يتم توقيع الاتفاق التجاري واتفاق العبور مع سوريا"، مشيرا إلى أن أنه كلما كانت الكمية المنقولة عبر هذا الخط أكبر كانت فائدة سوريا أكبر.

وأوضح الموقع الأمريكي أنه بالتزامن مع هذه التصريحات من الجانب السوري، توقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن يكون موعد تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان الربع الأول من عام 2022.

ونقل عنه قوله في تصريحات صحفية "يهمنا أن يصل الغاز المصري إلى لبنان بأسرع وقت ممكن، لكن الأهم بالنسبة لنا أن تكون كل تبعاته إيجابية، ولا يكون هناك أي سلبيات. وبالتالي، نحن بحاجة، كما الأخوة في لبنان، وكل أطراف المعادلة، أي الدول التي سيمر عبرها الغاز، للتحقق من أن كل الإجراءات الفنية والتجارية والسياسية لاستئناف تصدير الغاز المصري سليمة".

ونوه إلى أن طارق الملا قد صرح في وقت سابق، في منتصف نوفمبر الماضي، أن مصر ستصدر 60 مليون إلى 65 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى لبنان بنهاية عام 2021، أو بحلول أوائل العام المقبل.

وأضاف الموقع: "يعتمد لبنان على الغاز المصري لحل أزمة الطاقة التي تفاقمت والتي يصنفها البنك الدولي على أنها قد تكون واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ منتصف القرن التاسع".

مصر تعمل حاليا على زيادة صادراتها من الغاز

وأشار إلى أن مصر تعمل حاليا على زيادة صادراتها من الغاز نظرا لارتفاع الأسعار الحالية وتراجع الاستهلاك المحلي خلال أشهر الشتاء، مضيفا أن القاهرة تنتج نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، وتتطلع إلى استثمارات بقيمة 6.5 مليار دولار في قطاع النفط والغاز للسنة المالية 2022-2023.

وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول: "من المتوقع ضخ الغاز الطبيعي المصري عبر خط الأنابيب الحالي ، خط الغاز العربي ، الذي يمتد من العريش إلى طابا في مصر ، وصولاً إلى العقبة ، ثم حمص في سوريا ودير عمار في لبنان. ويمتد الخط على مسافة 1200 كيلومتر بطاقة 7 مليارات متر مكعب من الغاز".

وأضاف في تصريحات للمونيتور،"أوشكت الإجراءات اللازمة لنقل الغاز من مصر إلى لبنان على الانتهاء. واتفقت القاهرة وبيروت على فحص خط الأنابيب الذي سينقل الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا".

وأشار" المونيتور" إلى لقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بنظيره اللبناني نجيب ميقاتي ، خلال زيارته لمصر في 19 ديسمبر الجاري، والذي طلب فيها الأخير دعم القاهرة "العاجل" لتوفير الغاز الطبيعي، مشددا على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تصدير الغاز، وربط الكهرباء والتسهيلات في التبادل التجاري ، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الزراعية والغذائية.